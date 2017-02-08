لجنة خدمة وتنمية المجتمع الكشفية  تجتمع بالرياض

عقدت لجنة خدمة وتنمية المجتمع ضمن اللجان الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية أمس في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض ، اجتماعها الثالث بحضور مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم.

واوضح رئيس اللجنة يوسف بن ابراهيم الضاري، أن اللجنة ناقشت العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها مراجعة دليل معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وعرض لتوصيف موضوعات دراسة مفوضي خدمة وتنمية المجتمع ، ومناقشة مشروع العمل التطوعي لجمعية الكشافة العربية السعودية .