خسوف “شبه ظل” للقمر بسماء المملكة

أخبار 24 08/02/2017 3,579 ارشيفية0 ارشيفية

ارشيفيةقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء المملكة والمنطقة العربية ستشهد ما بعد منتصف ليل الجمعة وفي الساعات قبل شروق شمس السبت المقبل، خسوف “شبه ظل” للقمر، وهو الأول من خسوفين بسماء المملكة هذا العام، ويستمر 4 ساعات و19 دقيقة.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة أن خسوف “شبه ظل”، يحدث عندما يعبر القمر خلال المنطقة الخارجية من ظل الأرض، ويمكن ملاحظة حدوث خفوت ظاهري لبريق سطح القمر عند توقيت الذروة العظمى “منتصف الخسوف”، ولكن القمر لن يختفي.

وأكد أن الخسوف سيبدأ في نفس الوقت، بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض، عند الساعة 1:35 فجرا بتوقيت السعودية (10 مساء بتوقيت غرينتش)، وخلال الخسوف يصل القمر لحظة البدر المكتمل الساعة 3:33 فجرا ( 12:33 ليلا بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض.

ولفت إلى أن الخسوف سيصل ذروته العظمى الساعة 3:45 فجرا بتوقيت السعودية ( 12:45 ليلا بتوقيت غرينتش) عندها يكون 99% من قرص القمر واقعا في شبه ظل الأرض وفي ذلك الوقت من الممكن ملاحظة خفوت في إضاءة القمر بالنسبة للراصد المتمرس.

وأضاف “بعد ذلك يبدأ القمر في الخروج من منطقة شبه ظل الأرض إلى أن ينتهي الخسوف الساعة 5:54 فجرا بتوقيت السعودية (2:54 فجرا بتوقيت غرينتش).

وتابع “على عكس كسوف الشمس يمكن مراقبة خسوف القمر بالعين المجردة دون الحاجة لأي نوع من الحماية ولكن يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية”.