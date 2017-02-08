من الحد الجنوبي شاهد فيلم ” عطر البارود “

شهد مهرجان الجنادرية، الإثنين الماضي، تدشين برومو فيلم يوثق بطولات القوات السعودية في الحد الجنوبي ضد ميليشيات الحوثي وصالح.

ويعتبر وثائقي “عطر البارود” – فكرة وإعداد الإعلامي عناد العتيبي وإخراج رائد بصراوي- أول عمل سينمائي يوثق الحرب في اليمن، وينقل الفيلم مشاهد تُعرض لأول مرة وقصصاً واقعية من الخطوط الأمامية على جبهة القتال.

وقال مخرج الفيلم، وفقاً لـ”هافينغتون بوست” إن الدافع من وراء فكرة الفيلم هو الشعور بالمسؤولية الوطنية، وبطلب من الصحفي عناد العتيبي الذي أراد أن يوثق تجربته في تغطية الحرب وتسجيل بطولات رجال الحد الجنوبي.

وأضاف أن فكرة الفيلم لاقت ترحيباً من المسؤولين الذين وفروا لهم الموافقات والتصاريح اللازمة، مؤكداً أنهم قاموا بالتصوير في الخطوط الأمامية لنقل ما يحدث بكل صدق وواقعية، واستغرق ذلك أكثر من 6 أشهر بين إعداد وتنسيق وتصوير ومونتاج.

وأوضح أنهم لم يحددوا الموعد النهائي لعرض الفيلم، إلا أنه أكد أنه سيعرض لاحقاً على الشبكات الاجتماعية وبعض القنوات التلفزيونية.