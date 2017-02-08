 “حساب المواطن” : هكذا سيتم دعم المبتعثين | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

“حساب المواطن” : هكذا سيتم دعم المبتعثين

“حساب المواطن” : هكذا سيتم دعم المبتعثين
حساب المواطن
فيفاء أون لاين- متابعة

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن لجنة وزارية مشكلة من وزارات “الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والعمل” ستنظر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف والمؤسسات التمويلية.

وأوضح المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن الدعم المقدم لرب الأسرة المبتعث سيقتصر على أفراد الأسرة المقيمين داخل المملكة، وأن رب الأسرة يمكنه الاستفادة من البرنامج عقب عودته إلى المملكة.

وكشف العصيمي، وفقا لـ”الاقتصادية” أن الباب سيفتح الأحد المقبل لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم في “حساب المواطن”، نافياً ما تردد بفرض عقوبات على من يدخل معلومات خاطئة عند التسجيل، مؤكداً أن العقوبة ستطال من يزور الوثائق للتحايل والتسجيل في البرنامج، ومن يقع في خطأ أثناء التسجيل سيتم إشعاره بذلك.

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