قائد أمن المنشآت يزور مسوكف وإعلامي عنيزة

قام سعادة قائد أمن المنشئات بمنطقة القصيم العقيد ماجد بن غازي الحميداني بزيارة حبيبه الى سوق المسوكف الشعبي والى مجلس عنيزة الاعلامي .

حيث كان باستقباله أعضاء مجلس عنيزة الإعلامي الذين رحبوا بسعادته وشكروهم على الزيارة .

ثم تجول سعادته برافقة أعضاء مجلس عنيزة الاعلامي بمحلات وأجنحة سوق المسوكف الشعبي الحرفية والتراثية وأركان الأسر المنتجة وأبدى سعادته إعجابه وسعادته بما شاهده .. مؤكداً ان سوق المسوكف الشعبي يعد معلماً سياحياً وتراثياً متميزاً للغاية ومفخراً لكل أهالي القصيم

بعد هذا تم تكريم سعادة العقيد ماجد الحميداني بدرع تكريمي مقدم من أعضاء مجلس عنيزة الاعلامي ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة