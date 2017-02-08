بالصور .. فرضية حريق وهمي بمستشفى بني مالك العام بالداير

نفذ مستشفى بني مالك العام فرضية صباح اليوم الخميس تجربة فرضية لحريق وهمي وقع داخل قسم تنويم الرجال ، وذلك بمشاركة الدفاع المدني بالداير بقيادة رئيس مركز الدفاع المدني الرائد / على مفرح المالكي وعدة جهات ممثله بالهلال الأحمر وشرطة الداير وإدارة الطوارئ والأزمات في الشؤون الصحية وتحت اشراف مباشر من محافظ الداير .الاستاذ/ محمد هادي الشمراني ومدير مستشفى بني مالك العام .اخصائي / محمد بن ابراهيم الغالبي .

حيث لاحظ الطاقم الطبي بالقسم انبعاث دخان من أحد غرف المرضى بالقسم وعلى الفور تم تطبيق خطة الطوارئ وتفعيل إعلان الشفرة الحمراء من قبل السنترال وبادر فريق الكوارث بتطبيق خطة الطوارئ في مثل هذا الحاﻻت ، وباشر فريق الدفاع المدني موقع الحريق والبدء في إخلاء المرضى من الأقسام عن طريق مخارج الطوارئ.

‎وأوضح مدير مستشفى بني مالك العام أن إقامة مثل هذه الخطط تأتي للوقوف على المعوقات والتعرف على مستوى وعي العاملين بالمستشفى، ليتم مناقشتها والعمل على تحسينها وتلافيها مستقبلا، وفي نهاية الخطة الفرضية تم الاجتماع . في قاعة المؤتمرات با المستشفى وشكر مدير المستشفى جميع الفرق المشاركة في الخطة على جهودهم المبذولة في إنجاحها، متطلعا إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها.

الجدير بالذكر أن الخطط الفرضية للحريق يتم تنفيذها دوريا في المستشفيات للتعرف على كيفية التعامل مع الحريق أو أي كارثة أخرى داخل المستشفيات، وتهدف إلى تدريب جميع الموظفين والعاملين بالمستشفيات على التعامل الفعلي مع الحريق وكيفية الإخلاء بالشكل الصحيح، والتأكد من مدى جاهزية واستعداد المستشفيات بكافة إمكانياتها في التعامل مع الحرائق، واكتشاف جوانب القصور والعجز في الإمكانات وأداء الموظفين إن وجدت وتصحيح الأخطاء التي يتم اكتشافها أثناء الخطة الفرضية وتلافي حدوثها مستقبلا.