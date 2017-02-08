 فرساني تنقل حياكة الطواقي الى الجنادرية ( 31 )

وتتنوع أشكال تلك الطواقي بمسميات مختلفة، منها حواجب العاشقين قلوب ومثلثات وغيرها من الأشكال وتتراوح أسعارها ما بين 50 إلى 100 ريال.
وبينت فرساني أنها تمارس حياكة الكوفية منذ أكثر من 40 سنة وشاركت بالعديد من المناسبات الوطنية، وتشارك في مهرجان الجنادرية الحالي للعام الخامس على التوالي مشيرة إلى أن عددا من السيدات الجازانيات تخصصن في صنع خياطة الطواقي الرجالية، حيث إن تلك الحرفة تجد إقبالا من زائري المهرجان للتعرف على طريقة حياكتها وكيفية لبسها.
وبينت فرساني أن عدة جامعات عالمية ووفد كندي زارها وعرض عليها مبلغ مالي كبير مقابل الانتقال لكندا ونقل حرفتهل هناك وتعليمهم حياكة الطواقي ولكنها رفضت مبينة أن هذه الحرفة تعتبر ملك خاص لها وللأجيال القادمه التي تتمنى ان يستفيد منها أبناء هذي البلاد الطاهره وقالت تعاونت معهم في بيع بعض منتوجاتي وهي التي أبهرتهم من ناحية قوتها وصلابتها وحياكتها بدقة لأنها باليد وتختلف عن المصانع التي بالأسواق وذكرت فرساني لو وجدت الامكانيات لأصحبت تاجرة في هذا المجال مبينة أن صناعة الطوافي بأشكال متعددة لا يجيده الا القليل .
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