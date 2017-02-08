بلدية فيفاء تستقبل وفدا من رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين

استقبل سعادة رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف في مكتبه اليوم الأربعاء وفدا من رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين الراغبين في الاستثمار بالمحافظة يرافقهم مدير عام السياحة بمنطقة جازان المهندس رستم الكبيسي .

ورحب رئيس البلدية بالزوار الكرام وشكرهم على زيارتهم لمحافظة فيفاء التي تعتبر من أجمل المحافظات السياحية لطبيعتها الخضراء ومطلاتها الفريدة وأجوائها المميزة .

وقدم رئيس البلدية شرحا عن خطة البلدية لتشجيع المستثمرين للاستثمار بالمحافظة لتلبية حاجة السكان والزوار للخدمات المختلفة السكنية والتجارية والترفيهية حيث تم اطلاعهم على العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في مواقع متعددة بفيفاء .

وبعد تناول وجبة الغداء للضيوف قام الوفد بجولة في فيفاء يرافقهم رئيس البلدية للوقوف على بعض الفرص الاستثمارية الذين أكدوا إلى حاجة المحافظة للعدين من المشاريع الاستثمارات كما أبدى الوفد سعادتهم الغامرة بزيارتهم لهذه المحافظة الجميلة وما تحويه من طبيعة خلابة وتراث عميق مقدرين للبلدية كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وتشجيع المستثمرين .

كما قدم رئيس البلدية شكره لمدير عام السياحة بمنطقة جازان المهندس رستم الكبيسي ولسعادة أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع على جهودهم المميزة لتشجيع الاستثمار بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات وتطلعات أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر آل سعود الذي يسعى لدفع عجلة التنمية بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز المرتبطة .