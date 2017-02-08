وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مروري مروع على طريق الاستاد الرياضي بجازان

لقي شخصين مصرعهم واصيب 4 آخرين إثر وقوع حادث تصادم مروع بين ثلاث مركبات مساء اليوم الاربعاء، على طريق الاستاد الرياضي بجازان .

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقّت، عند الساعة 5م اليوم الاربعاء عن حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الاستاد الرياضي بجيزان وان في الموقع عددا من المصابين

واضاف الصرخي انه على الفوز تم توجيه ٤فرق إسعافية وعند وصول الفرق وجدت في الموقع حالتين وفاه وثلاث حالات حرجة تم تقديم الخدمة الاسعافية لهم ونقلهم الى مستشفى العميس لتلقي العلاج ، وحسب افادة المواطنين ان مصابا سادسا نقل عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الاسعافية .

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