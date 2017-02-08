مجموعة تواصل واسرهم (تواصل التطوعية) تقدم الأستشارات بالجنادرية

شاركت مجموعة تواصل واسرهم (تواصل التطوعية)وهي مجموعة تقدم الخدمات التعليمية،والصحية،والنفسية،

والإستشارات،والبرامج التوعوية،والدورات المتخصصة بالتربية الخاصة وذلك بقيادة أ.حنان الشمري و قد شاركت المجموعة في المهرجان الوطني للتراث والثقافه ( الجنادرية٣١ ) .

حيث شاركت المجموعه على شكل مجموعات تضم العديد من الاركان منها، ركن التوعية وبها بروشورات ومعلومات تفيد الزائر عن المجموعه، وركن الاطفال حيث وجد به طاولات للأطفال و ألعاب لتعليمهم المهارات .

و كان للشخصيات الكرتونيه حضور كبير في الخميه حيث انها كانت السر في جذب انتباه الاطفال للخيمة.

كما نظمت المجموعة دورة في أساسيات لغة الإشاره ويقدمها المدرب أ. محمد الذويب و كانت مجانيه لجميع الفئات وعددها أربع دورات على مدار ايّام المهرجان .

كما شاركت مجموعة همسات القانونيه لذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم دورات مجانية والدورات هي : دوره قانونيه جنائيه لذوي الإعاقة، و دورة مدنيه لذوي الإعاقة ودورة قانونيه لذوي الإعاقة الأطفال اضافة إلى تقديم النصائح والاستشارات لذوي الإعاقة، واستقبال قضايا أسر ذوي الإعاقة.

واهتمت المجموعة بتواجد الاخصائيات (النفسية والطبية والاجتماعية) وتفعيل حضورهم بشرح وتقديم اي استفسار لزوار الخميه .

الجدير بالذكر ان خيمة المجوعة اكتضت بالزوار من الأطفال والمهتمين والجهات الإعلامية ، واستمتعو بكل ماقدمت المجموعه من فعاليات ومعلومات .