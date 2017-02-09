“ضبط” عمالة وافدة تمتهن تغليف وتعبئة منتجات “التمور”

ضبطت بلدية محافظة خميس مشيط شقة سكنية حولتها عمالة وافدة لمصنع تعبئة وتغليف منتجات التمور بطريقة غير صحية وتتسبب في انتشار التلوث والميكروبات للتمور.

وقد أوضح سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي بأن مراقبي البلدية تمكنوا من مداهمة مقر سكني تم استعماله لتعبئة وتغليف التمور يديره مجموعة من العمالة الأسيوية الوافدة، حيث تم ضبط هؤلاء العمالة يقومون بتعبئة التمور في علب بلاستيكية بطريقة غير سليمة قد يتم من خلالها تلوث وانتقال الميكروبات لتلك التمور، بالاضافة الى افتقار المقر لأدنى اشتراطات الصحة والسلامة واستخدامة كسكن لهؤلاء العمالة.

وبين الوادعي بأن البلدية اتلفت كافة تلك التمور الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق صاحب المنشأة لمخالفته أنظمة وقوانين البلدية.

من جهة أخرى صرح المشرف العام على فروع الخدمات البلدية الاستاذ سعيد موسى الشهراني ان دور المواطن مهم جداً في التعاون مع البلدية والابلاغ عن اي مقرات سكنية قد تستخدم لنفس هذا الغرض، او عند الاشتباه بأي مماراسات لنقل وتخزين الاغذية بطريقة غير سليمة وأن مراقبي الفروع والفرقة المسائية على اتم الاستعداد لمباشرة أي بلاغ يصل عن أي مخالفة والتعامل معها فورا وتطبيق كافة الانظمة والقوانين.

كما بين المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر ال خويلد أن البلدية شرعت في تنفيذ توجيهات سعادة رئيس البلدية للقيام بالحملة الثانية للتفتيش على المطاعم والبوفيهات والمحلات الصحية الاخرى، حيث تم رسم خطة عمل من قبل الفروع البلدية لاحكام الرقابة على تلك المحلات ومتابعتها بشكل مستمر وتوزيع مناطق العمل على المراقبين الصحيين لحصر وتغطية جميع المحلات التي تقع في حدود كل فرع بلدية.

وتشمل الخطة أيضاً التفتيش على الملاحم، و المطابخ ومحلات بيع الأسماك .

وبين أن ادارة صحة البيئة تقوم من خلال تلك الجولات بسحب عينات طعام عشوائية وتحليلها في مختبر البلدية وذلك للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

مؤكدا على حرص سعادة رئيس البلدية على ان تكون تلك الحملات مستمرة على مدار العام حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام ولن يسمح باي مماراسات مخالفة للانظمة والتعليمات.