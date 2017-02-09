مكتب هيئة الرياضة بجازان ينفذ رحلة لمشرفي الأندية الى جدة

نفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان ضمن الخطة العامة لأنشطة الهيئة والتي تشرف عليها وكالة شؤون الشباب رحلة للمشرفين الاجتماعين بأندية المنطقة إلى مدينة جده خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من شهر جماد الأول .

حيث ذكر مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان والمشرف على الرحلة الأستاذ عقيل صعابي بأن الرحلة تخللها عدد من الزيارات بهدف التعارف والوقوف على كل جديد لدى المناطق الأخرى لرسم انطباع عن مقدرات الوطن والاطلاع على النهضة المتكاملة التي يعيشها الوطن ومنها الأماكن الرياضية والحيوية والتاريخية والصناعية بالمناطق والمحافظات .

هذا وتخلل البرنامج زيارة لمدينة جدة التاريخية ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة وزيارة لمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) وبعض الأندية مثل ناديي الاهلي والإتحاد وذلك بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة ومتابعة الإدارة العامة للأنشطة الشبابية .

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