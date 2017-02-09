 مكتب هيئة الرياضة بجازان ينفذ رحلة لمشرفي الأندية الى جدة | فيفاء أون لاين
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

مكتب هيئة الرياضة بجازان ينفذ رحلة لمشرفي الأندية الى جدة

مكتب هيئة الرياضة بجازان ينفذ رحلة لمشرفي الأندية الى جدة
فيفا اون لاين - جازان

نفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان ضمن الخطة العامة لأنشطة الهيئة والتي تشرف عليها وكالة شؤون الشباب رحلة للمشرفين الاجتماعين بأندية المنطقة إلى مدينة جده خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من شهر جماد الأول .
حيث ذكر مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان والمشرف على الرحلة الأستاذ عقيل صعابي بأن الرحلة تخللها عدد من الزيارات بهدف التعارف والوقوف على كل جديد لدى المناطق الأخرى لرسم انطباع عن مقدرات الوطن والاطلاع على النهضة المتكاملة التي يعيشها الوطن ومنها الأماكن الرياضية والحيوية والتاريخية والصناعية بالمناطق والمحافظات .
هذا وتخلل البرنامج زيارة لمدينة جدة التاريخية ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة وزيارة لمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) وبعض الأندية مثل ناديي الاهلي والإتحاد وذلك بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة ومتابعة الإدارة العامة للأنشطة الشبابية .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*