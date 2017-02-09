 الرياني يشيد بعمل “غازي ” البطولي ويعده بحفل تكريم | فيفاء أون لاين
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

بعد تمكنه من منع رجل حاول احرق نفسه في الحرم المكي

الرياني يشيد بعمل “غازي ” البطولي ويعده بحفل تكريم

الرياني يشيد بعمل “غازي ” البطولي ويعده بحفل تكريم
فيفا اون لاين - جازان

أشاد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني بموظف المكتب غازي درويش نظير ما قام به مساء الإثنين الماضي من منع إقدام رجل على حرق نفسه في الحرم المكي وبجوار الركن اليماني لبيت الله الحرام .
حيث قدم الرياني شكره للموظف غازي وأثنى على ما قام به من عمل بطولي ، وأكد أنه موظف خلوق ومتميز في عمله ومع زملائه ووعد بإقامة حفل تكريم له تشارك فيه إدارة بيت الشباب وأندية المنطقة نظير ذلك بعد عودته من مهمة الزيارة التي يقوم بها حاليا الى جانب مشرفي أندية جازانل مدينة جدة .

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