جمعية تحفيظ فيفاء تلتقي معلمي الحلقات

التقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بفيفاء معلمي الحلقات في مقرها بحي المزرعة لبحث سبل تطوير النشاط التعليمي في الحلقات خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري , وقد عبر رئيس الجمعية الشيخ : يحيى بن حسن يحيى العمامي عن شكره لجميع المعلمين على جهدهم الدؤوب في سبيل تحقيق رسالة الجمعية في تعليم كتاب الله تعالى .

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقة بين المعلم والطالب وتبادل المعلمين خبراتهم في تحفيز الطلاب على الانتظام في الحلقات وبذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول للهدف الأسمى وهو حفظ كتاب الله تعالى .