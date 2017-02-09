بالصور:ضباط كلية القيادة والأركان من وزارات دفاع عالمية يشاركون قرية عسير تراثها وفنونها الشعبية

استضافت قرية عسير بالجنادرية مساء أمس وفد كلية القيادة الأركان الذي ضم عدد من ضباط وزارات دفاع عالمية, حيث إطلع الوفد على الأجنحة والمعارض والقصور الأثرية بقرية عسير, بدءا من المعرض الرئيسي الذي يضم الأسر المنتجة والحرفيين تعرفوا خلال جولتهم على أبرز المنتجات الطبيعية والصناعات اليدوية في منطقة عسير وعدد من المنتجات الزراعية كالتمر, العسل, الوجبات الشعبية, وعدد من الأواني والتحف والمعروضات والملابس الشعبية في منطقة عسير.

وانتقل الوفد لقصر بيشه الأثري تجولوا على عدد من الأركان التي تحكي تراث محافظة بيشه والمقتنيات الأثرية واستمعوا لشرح حول مشاركة بيشه هذا العام, ثم انتقل الوفد إلى قصر رجال الحجر الذي أثرته محافظة بلقرن هذا العام بحوالي 5 آلاف قطعة أثرية نادرة بعضها يعود للحرب العالمية الأولى, ومعرض للصور, والعديد من المقتنيات الأثرية النادرة.

وشارك الوفد في نهاية جولتهم مع فرقة رجال ألمع التي قدمت فلكلور شعبي وعدد من الفنون الشعبية كالعزف على المزمار والدمة والخطوة.

كان في استقبال الوفد فور وصوله رئيس وفد منطقة عسير خالد صبر, ونائب رئيس الوفد أسامة ماطر, وعدد من ضباط الحرس الوطني.