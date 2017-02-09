بلدية صبيا تغلق معملا لتوزيع المياه

أغلقت فرقة صحة البيئة ببلدية صبيا خلال جولتها الرقابية صباح يوم الأربعاء، معملا للمياه في قرية أبو السلع يقوم بتوزيع المياه دون وجود رخصة للنشاط.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور الشماخي، بأنه في تمام الساعة التاسعة صباحا قامت فرقة البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة أثناء جولتها الميدانية، بغلق المعمل كونه لايتقيد بالأنظمة والتعليمات ولعدم وجود رخصة نشاط وعدم وجود شهادات صحية للعمالة.

ولفت الشماخي أنه تم العثور على أختام يدوية لتحديد تاريخ الصلاحية دون الرجوع للجهات المختصة، وأكد أن الفرقة قد ضبطت (استكرات) مكتوب عليها رقم ترخيص غير مبين عليه اسم الجهة المرخصة توضع على عبوات المياه قبل التوزيع، وقد قامت الفرقة الرقابية بتحرير محضر بذلك وتم غلق المنشأة لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.