“حساب المواطن” نسبة الأسر السعودية المسجلة ٤٨٪‏

بعد مرور أسبوع من بدء التسجيل في حساب المواطن أنهى حوالي 42.8% من المواطنين تسجيلهم في الحساب بعد أن وصل عددهم حتى مساء الأمس 8.581.512 ملايين مواطن.

ودحضت نسبة التسجيل المرتفعة في البرنامج خلال أسبوعه الأول الكثير من التوقعات التي أشارت لعزوف الكثير من المواطنين عن التسجيل فيه لكثرة المتطلبات المفروضة والإفصاح عنها من قبل المسجلين.

كما أظهرت الأرقام المعلنة للمسجلين في البرنامج أن عدد الأسر السعودية المسجلة بواسطة رب الأسرة بلغ 1643934، وهو ما يمثل 48% من إجمالي تعداد الأسر السعودية البالغ 3417788 وفقا لأرقام الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016.

وأظهرت آخر إحصائية لعدد المسجلين في حساب المواطن بأن 70% من المسجلين المستفيدين من الحساب تابعون لرب الأسرة، بينما يمثل الأفراد الرئيسيون بمن فيهم أرباب الأسر والأفراد المستقلين 30% من المسجلين.

كما شكلت أرباب الأسر السعوديين النسبة الأعلى من المسجلين عبر الحساب، حيث بلغ مجموعهم حتى أمس 1.257.574 مليون مواطن يعيلون 4.490.643 ملايين مواطن بمجموع 5.748.217 ملايين مواطن يشكلون ما نسبته 66.9% من المستفيدين.

في حين شكل مستفيدو الضمان الاجتماعي الفئة الثانية من حيث نسبة المسجلين، حيث بلغ مجموع أرباب الأسر 386.360 ألف مواطن والتابعين لهم 1.547.513 مليون مواطن بمجموع 1.933.873 مليون يشكلون ما نسبته 22.5% من المستفيدين.

في حين حل الأفراد السعوديون المستقلون في المرتبة الثالثة من الفئات المستفيدة من التسجيل بمجموع 426906 آلاف مواطن يشكلون ما نسبته 5%.

وكما شكل الأفراد المستقلون من حاملي بطاقة التنقل أقل الفئات المسجلة بتسجيل761، وحاملي بطاقات التنقل من أرباب الأسر 589، وبلغ عدد التابعين لهم 2421، ليصل مجموعهم 3010، وجاءت السعوديات المتزوجات من غير سعودي ضمن أقل الفئات المستفيدة بتسجيل 5672 ألفا، ومجموع التابعين لهم 12000، ليبلغ مجموع المستفيدين 17672ألفا.