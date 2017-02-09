شرطة جازان تفك غموض عدد من السرقات بالعيدابي وتطيح بالتشكيل العصابي

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة العيدابي بفضل الله من فك غموض عدد من جرائم السرقة بمحافظة العيدابي وكشفت التحريات عن تشكيل عصابي دأب خلال الفترة الماضية على السطو والسرقة من عدة منازل وضمت عصابة السرقات وافد يبلغ من العمر 20 عاما يشاركه ثلاثة من بني جلدته.

وبمواجهتهم بالأدلة الكاملة والقرائن أعترف الجناة بقيامهم بالسرقة من سبعة وعشرين منزلا

ليتم رفع الحوادث المقيده بلاغاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية من المجهول الى المعلوم.

ومن إجاباتهم إستشعر المحققون تعمد أفراد العصابة إخفاء بعض المعلومات القيمة التي قد تقود لفك طلاسم بعض الجرائم المقيده ضد مجهول والتي تتطابق حيثياتها مع الاسلوب الذي أنتهجه أفراد العصابة في تنفيذ جرائمهم حيث تم تمحيص إعترافاتهم واجاباتهم كل على حده ومطابقتها ما أسفر عن توصل المحققون لإشارات بحثيه تدل على تورط زعيم العصابة والذي يقيم بطريقة غير نظامية بالضلوع في سرقة خزنة بداخلها مبلغ مليون ومائتي الف ريال من داخل أحد المنازل قبل أكثر من ثلاث سنوات وبتركيز التحقيق معه مالبث أن أنهار معترفا بقيامة بسرقة الخزنة المليونية وانه غادر لبلادة عقب جريمته مباشرة وقبل إكتشاف أمره بمشاركة آخر.

وقد أشارت المعلومات المتوفرة الى ان الاخير قد تعرض لإصابة اودت بحياته في بلادة.

ومن خلال إجراءات الإستدلال عثر على خزنة حديدية القوا بها في احد الأودية عقب جرائمهم الاخيرة

وأرشدوا فريق الإستدلال على ثلاثة أسلحة نوع رشاش ومسدس ضمن المسروقات كانت مخباه بين ركام لمبنى تحت الإنشاء تمهيدا لبيعها وجزء من الذهب المسروق.

فجرى تحريزها وإحالة كامل أوراق القضية والموقوفين الى هيئة التحقيق والادعأء العام

ووثقت إعترافاتهم شرعا.

من جهته تلقى مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي إشادة وشكر وتقدير سمو أمير منطقة جازان لجهود رجال شرطة العيدابي التي قادت لكشف التشكيل العصابي وفك غموض عدد من السرقات والقبض على مرتكبيها.