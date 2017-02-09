رئيس تراحم جازان يستقبل ويكرم منسوبات مركز إبداع المرأة السعودية

استقبل رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان الأستاذ/علي بن موسى زعلة بعد ظهر أمس مديرة مركز إبداع المرأة الأستاذة/عائشة الشبيلي يرافقها طاقم العمل من الحرفيات السعوديات للتعبير لهن عن شكر وامتنان اللجنة على مبادرتهن بالمشاركة في تنظيم المعرض المصاحب للحفل السنوي بمناسبة الاسبوع الخليجي الموحد الخامس للنزيل مثمناّ جهود المركز في تدريب وتمكين بنات المنطقة في مجال الخياطة والتطريز وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي وتقديم الدعم والمساندة في تسويق منتجاتهن.

وفي ختام اللقاء كرم “زعلة” بحضور رئيسة القسم النسائي باللجنة الأستادة/عائشة بنت شاكر الزكري منسوبات المركز تقديراّ لتفاعلهن الايجابي مع الجهات الخيرية بالمنطقة.

Share on: whatsapp