خطوات حذف بياناتك الشخصية من محرك البحث google

بمجرد استخدامك لمحرك البحث جوجل، فهذا يعني أنك تسلّم أسرارك وأفكارك الشخصية لها، لأن جوجل تخزن هذه المعلومات لاستخدامها في أغراض تجارية.

وبهذا الشكل، تقوم الشركات بتعقّب المواقع التي يزورها الشخص، والأوقات التي يتردّد فيها على هذه المواقع لاصطياده بالإعلانات في الأوقات المناسبة.

وهناك طريقة لحذف البيانات المسجلة لدى جوجل، وهي في البداية، سجّل الدخول إلى حسابك، وبعدها أدخل إلى صفحة Account History الخاصة بك، وستجد إمكانية تعطيل، أو تفعيل، أو حذف كل ما يتعلّق بتاريخ تصفحك وأماكن وجودك على جوجل ويوتيوب.

وبعدها، انتقل إلى صفحة أنشطة الويب والتطبيقات “Web & App Activity page” في الجانب الأيسر العلوي من الصفحة، انقر على خيارات > إزالة العناصر “Remove items”.

وأخيرًا، اختر الفترة الزمنية التي تريد حذف السجل الخاص بها (لإزالة كل العناصر، اختر “منذ بداية” حفظ البيانات “The beginning of time”)، ثم انقر على إزالة Remove.