 ” وقت النشاط” مع جيم ولياقة عبرUFM في رمضان الرياض ـ  | فيفاء أون لاين
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

المقبل يقدم البرنامج للموسم الخامس على التوالي

” وقت النشاط” مع جيم ولياقة عبرUFM في رمضان الرياض ـ 

” وقت النشاط” مع جيم ولياقة عبرUFM في رمضان الرياض ـ 
الرياض ـ علي القرني

وقع نادي ActiveTime وقت النشاط للسيدات ممثلا في المدير العام للنادي تركي النفيعي  اتفاقية مع إذاعة (UFM ) ، برعاية  برنامج “جيم ولياقة” الذي يقدمه المذيع محمد المقبل مدير العلاقات العامة بالإذاعة، للموسم الخامس على التوالي، وذلك بالمقر الرئيسي للإذاعة في مدينة الرياض، وسيبث البرنامج يوميا في شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ الساعة 6.00 مساء.

وسيناقش البرنامج كل مايتعلق بالصحة من انظمة غذائية وعادات والتدريبات الرياضية في شهر رمضان، من خلال استضافة متخصصين في المجال الرياضي الصحي، لإيصال رسائل توعوية للمجتمع، كما سيتم تخصيص حلقات عن الرياضة النسائية والحديث عن الأمور التثقيفية لمجتمع نسائي صحي ورياضي.

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