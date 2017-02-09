مدير الشؤون التعليمية يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد

استقبل الدكتور حمد بن عبد العزيز العاصم مدير إدارة الشؤون التعليمية بمكتبه بالأمانة العامة للندوة البروفسور عبد الله بخيت صالح رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد حيث تناول اللقاء العلاقة الوطيدة التي تربط بين الندوة والجامعة، وأشار الدكتور العاصم إلى أن جامعة الملك فيصل بتشاد تعتبر من الجامعات العريقة المعروفة في أفريقيا وفي العالم الإسلامي خاصة اهتمامها بقبول الطلاب من دول الجوار الإفريقي .

من جهته أشاد البروفسور عبد الله بخيت مدير الجامعة بالجهود والدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه الندوة العالمية للجامعة خاصة في مجال توفير المنح الدراسية وقبول الطلاب في المرحلة الجامعية في مختلف الكليات والأقسام بالجامعة الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق مقاصد الجامعة وأهدافها وإنجاح رسالتها وتخريج شباب وطلاب قادرين ومؤهلين لخدمة مجتمعاتهم وبلدانهم .