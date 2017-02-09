ثلاث تعديلات بإعدادات “twitter” للحد من الإساءات

يبدو أن تويتر استجاب أخيراً للضغوط التي طالبت بمنع خطاب الكراهية والحد من الإساءة لمستخدمي الشبكة الأشهر في العالم.

وأدخلت تويتر تعديلات جديدة تهدف إلى الحد من الإساءات على الموقع بعد انتقادات شديدة بسبب المضايقات التي يتعرض لها مستخدميه.

وأعلنت تويتر عن ثلاثة تعديلات رئيسية سيجري طرحها للاستخدام خلال “الأسابيع المقبلة.”

وتشمل هذه التعديلات خطوات لتحديد الأشخاص الذين جرى وقف حساباتهم على الموقع بشكل دائم ومنعهم من إنشاء حسابات جديدة.

وتشمل التعديلات تعزيز أمن نتائج البحث وإزالة التغريدات التي تحتوي على محتوى قد يكون حساساً، وتلك التي تُنشر من حسابات مغلقة أو غير المرغوب فيها كما تتضمن إمكانية إزالة الردود على التغريدات التي قد تكون مسيئة أو غير مناسبة.

كما وسعت تويتر من أداة “الصمت” التي تسمح للمستخدمين بمنع ظهور كلمات رئيسية محددة أو جمل وحتى محادثات كاملة في أي إشعارات على حساباتهم.