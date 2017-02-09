“الغذاء والدواء” تعلّق إستيراد الروبيان الهندي

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استيراد الروبيان الطازج والمبرد والمجمد من ولاية (the Union Territory of Andaman & Nicobar Island) الهندية.

وأوضحت “الهيئة” في بيان، أن قرارها جاء بناءً على تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد بظهور بؤر جديدة لمرض البقع البيضاء الفيروسي (WSSV)، ومرض النخر الجلدي والدموي الفيروسي (Infectious Hypodermal And Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV)) في تلك الولاية.

وأشارت إلى استمرار تعليق استيراد الروبيان الطازج والمبرد والمجمد من ولاية (Meghalaya) وولاية (Andhra Pradesh) وولاية (West Bengal) وولاية (Odisha) وولاية (Tamil Nadu) وولاية (Karnataka) وولاية (Kerala) وولاية (Goa) وولاية (Gujarat) الهندية، لإصابتها بمرض البقع البيضاء الفيروسي (WSSV).

واستثنت “الهيئة” من ذلك المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر (عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل) على أن يتم فحص الإرساليات كافة فحصاً ظاهرياً ومخبرياً، إضافة إلى المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر (كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة)، والمنتجات المعاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروسات بالطرق الواردة في المادة (article 9.7.3)، والمادة (article 9.3.3) من الدليل الصحي للحيوانات المائية في توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).