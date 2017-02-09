عدد من أبناء فيفاء يشكلون حلقة تواصل بين المبتعثين القدامى والجدد

كشف عدد من أبناء فيفاء عن تشكيلهم حلقة تواصل بين المبتعثين وبين القادمين للابتعاث من أبناء المحافظة وجاء في الخطاب الذي وجه لعموم أبناء المحافظة من قبل اللجنة ما نصه :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله … أما بعد :

فإن أبناء فيفاء حققوا إبداعات في دراساتهم وفي الأعمال التي توكل إليهم وهذا بشهادة الغريب قبل القريب ، وبما أن أبناء فيفاء شكلوا جزءً مهماً من الطلاب المُبتعثين في الخارج ، منهم من أنجز المهمة التي ابتعث من أجلها ومنهم من لا يزال ومنهم من يطمح للدراسة في الخارج.

لكن المُلاحظ أن الكثير من أبناء فيفا يعانون المصاعب ويواجهون بعض المشكلات عند قدومهم للدراسة إلى بلاد الإبتعاث ، نتيجة لنقص المعلومات في أمور كثيرة مثل : السكن ، المدن الأفضل ، الجامعات ، طريقة التقديم على الجامعات ، الأنظمة ، وغير ذلك مما يواجهه المبتعث ، فقد قررنا العمل على تكوين حلقة وصل بيننا وبين القادمين للابتعاث أو المبتعثين الذين لديهم تساؤلات واستفسارات.

فكرة المشروع :

حلقة وصل مع القادمين إلى الابتعاث أو المبتعثين ممن لديهم تساؤلات.

طريقة التواصل :

سيكون التواصل عبر هذا الإيميل

Helpstudents.usa@gmail.com

وهو مخصص للرد على الإستفسارات

القائمون على المشروع :

1) علي جابر المشنوي – باحث دكتوراه في القانون بجامعة واشنطون. 2) يعقوب المثيبي – طالب ماجستير بجامعة ميرفل 3) أحمد يحيى الأبياتي

كما يسعدنا ويشرفنا العمل مع من يود التعاون في هذا المشروع من إخواننا المبتعثين أو غيرهم.

ختاماً : الشكر لله ثم لصحيفة فيفا أون لاين التي مدت يدها لنا وفتحت أبوابها لنا عبر دعم المشروع ونشره فيها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إخوانكم في مشروع التواصل بين المبتعثين

عنهم : علي جابر المشنوي