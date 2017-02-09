أسلحة الجبال تجذب انتباه زوار الجنادرية

جذبت الأسلحة الجبلية زوار قرية جازان التراثية والتي تعرض في متحف البيت الجبلي الذي يجسد شموخ وصلابة الجبال وسكانها .

ويقول جبران سلمان يحي العليلي المالكي أن الأسلحة والقطع الأثرية جمعها خلال 30 عاما وبلغت خمسة آلآف قطعة أثرية في متحفه الخاص وكبدته مبلغ وصل لمليون ريال حيث قام بشراء بعض القطع النادرة من أصحابها من جيبه الخاص من أجل جمع التراث الذي أوشع على الإندثار وحفظه كما تعاون معه بعض الأهالي بتزويده ببعض القطع .

وقال جبران المالكي أن الهواية بدأت معه منذ الصغر حيث كان لدى والده متحف صغير لايوجد به الا قطع قليلة ثم تبادر إلى ذهنه جمعها وحفظها في متحف خاص وبادر بذلك ولم يكن يتخيل أن يصل يوما الى هذا الرقم الكبير من القطع التي يعرضها سنويا في الجنادرية وتحظى بإقبال كبير من الزوار وخاصة ركن الأسلحة الذي يحتوي على 100 سلاح منوعة وقديمة منها سلاح الهطفاء والجرمل والنبوت ويعود أقدم سلاح الى 200 عام بينما أقدم قطعة موجودة في متحفه هو درع كان يستخدم في الوقاية من السيوف قبل 500 سنة .

وبين المالكي انه لم يحظى بدعم أي جهة سواء حكومية أو خاصة وما قام من جمع للتراث في القطاع الجبلي هو بإجتهاد شخصي للحفاظ على الموروث الجبلي خاصة أن له قيمة ثمينة لما يكتنزه من تنوع قل أن تجده في مكان آخر .