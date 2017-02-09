بالصور .. افتتاح بطولة شهداء الواجب بفيفاء

برعاية إعلامية من صحيفة فيفاء أون لاين افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة فيفاء بطولة شهداء الواجب التي ينظمها نادي الحي بفيفاء في ملعب السوبر حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة قدمة وليد الفيفي وأسعد الفيفي , وافتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها عبدالله الفيفي ثم كلمة لمشرف نادي الحي الأستاذ أحمد مصلح الفيفي ثم أبريت إنشادي من أداء المنشد عبدالعزيز الفيفي وكلمات الشاعر موسى الفيفي ثم كلمة اللجنة المنظمة ألقاها موسى مفرح الفيفي ثم قدم المنشد تركي الفيفي أبريت إنشادي ألقيت بعدها كلمة الفرق المشاركة ثم كرمت المشاركين والرعاة والداعمين .

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