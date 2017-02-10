 #لقاء_الخميس للناجحين ينثر إبداعاته بماركيز #خميس_مشيط | فيفاء أون لاين
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

حقق نجاحات متتالية .. ويستقطب الناجحين والأكاديميين والشعراء والمبدعين والموهوبين 

#لقاء_الخميس للناجحين ينثر إبداعاته بماركيز #خميس_مشيط

#لقاء_الخميس للناجحين ينثر إبداعاته بماركيز #خميس_مشيط
فيفاء اون لاين - خميس مشيط

ضمن سلسلة برنامج لقاء الخميس للناجحين حظيت مدينة خميس مشيط مساء أمس الخميس بأحدى اللقاءات والذي احتضنه كوفي ماركيز ، حيث فتح جميع أبوابه لزوار وحضور هذا اللقاء .

واستضاف هذا البرنامج الدكتور المهندس سعد المشاوي باحث ومخترع وشاعر واديب ، فيما سرد سيرته الذاتية وقصص نجاحه في حياتة العملية والعلمية ، وحظي البرنامج بحضور عدد من المنشدين والشعراء وهم ظافر الأمير، وحسين مشيط ، وعبدالرحمن هادي ، كما حظي اللقاء بتغطية مميزة من جهات عدة .

ويشير المسؤول عن لقاء الخميس بالمنطقة سعيد حامد أن هذا البرنامج يعد اللقاء الثالث في خميس مشيط وهو من البرامج الناجحة التي تستقطب الناجحين والبارزين ، من جانب آخر أشاد صاحب كوفي ماركيز الشاعر والأديب سعيد الشواطي بهذا البرنامج، الذي يسلط الضوء على كل شخص ناجح ، وأثنى على القائمين على هذا اللقاء ؛ وقال الشواطي بأن مركز كوفي ماركيز دائما سوف يضع هذا البرنامج ضمن اهتمامه ، ويسعد بالتعاون معه في كل لحظة.

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