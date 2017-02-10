لقاء_الخميس للناجحين ينثر إبداعاته بماركيز #خميس_مشيط

ضمن سلسلة برنامج لقاء الخميس للناجحين حظيت مدينة خميس مشيط مساء أمس الخميس بأحدى اللقاءات والذي احتضنه كوفي ماركيز ، حيث فتح جميع أبوابه لزوار وحضور هذا اللقاء .

واستضاف هذا البرنامج الدكتور المهندس سعد المشاوي باحث ومخترع وشاعر واديب ، فيما سرد سيرته الذاتية وقصص نجاحه في حياتة العملية والعلمية ، وحظي البرنامج بحضور عدد من المنشدين والشعراء وهم ظافر الأمير، وحسين مشيط ، وعبدالرحمن هادي ، كما حظي اللقاء بتغطية مميزة من جهات عدة .

ويشير المسؤول عن لقاء الخميس بالمنطقة سعيد حامد أن هذا البرنامج يعد اللقاء الثالث في خميس مشيط وهو من البرامج الناجحة التي تستقطب الناجحين والبارزين ، من جانب آخر أشاد صاحب كوفي ماركيز الشاعر والأديب سعيد الشواطي بهذا البرنامج، الذي يسلط الضوء على كل شخص ناجح ، وأثنى على القائمين على هذا اللقاء ؛ وقال الشواطي بأن مركز كوفي ماركيز دائما سوف يضع هذا البرنامج ضمن اهتمامه ، ويسعد بالتعاون معه في كل لحظة.