نداء لمرور الداير

الجميع يعرف ان المسافة بين محافظة الداير ومركز جبال الحشر لا يتجاوز الثلاثين كيلو متر الا ان الفترة الزمنية التي نستغرقها في هذه المسافة تفوق الساعة وقد يعتقد البعض خاصة من لايعرف هذه الطريق ان السبب في استغراق هذه الفترة الزمنية ناتج لوعورة الخط ولكن ليس هذا هو السبب!!

ان السبب هو تلك المعدات الثقيلة من صهاريج المياه والشاحنات والشيولات التي تسلك هذه الطريق اثناء ذروة الدوام الصباح والمساء بدون رقيب من الجهات ذات العلاقة خاصة وان هذه الطريق اتجاه واحد ويسلكه الموظفون والطلاب في المجمعات التعليمية بحي عرقين بنين وبنات وكذلك مدارس ال علي وومدرسة القرحان والكلية التقنية ووالمجمعات التعليمية بريع وجبال الحشر والشجعة والجانبة وعمود بالاضافة الى المواطنين والمسافرين عبر هذه الطريق الذي يربط منطقة جازان بمناطق اخرى كعسير ونجران.

وما نعانيه اثناء الدوام الصباحي من هذه المعدات امر ملفت للنظر وسبب رئيسي في تأخرنا عن دوامنا .

وقد ناشدنا مرور الداير ومركز جبال الحشر وفرع المجاهدين لوضع حد لهذا الامر فالمعروف ان جميع المعدات الثقيلة يتم ايقافها اثناء ذروة الدوام في جميع مناطق المملكة الا هذه الطريق لم تولى اي اهتمام وبالاخص من طريق الداير الروضة عرقين الى جبال الحشر رغم كثرة الدوائر الحكومية وبالاخص المجمعات التعليمية والاحياء ذات الكثافة السكانية .

فهل من الممكن ان نجد تجاوب من مرور الداير ومركز ريع ونقطة المجاهدين بعقبة الصلالة ومركز وشرطة جبال الحشر؟

نرجوا ذلك ولعل الصور المرفقة بهذا النداء خير شاهد على معاناتنا



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