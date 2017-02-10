أكثر من 300 متبرع بالخلايا الجذعية في 4 أيام بقرية عسير 

أطلق مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبيه حملة #سجل_وانقذ_حياة في قرية عسير المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية ٣١” وذلك للعام الثاني على التوالي ضمن الحملة التي أطلقها المركز لجمع عينات من الخلايا الجذعية التي تستخدم لاستبدال النخاع العظمي التالف في جسم المريض جراء التعرض للعلاج الكيماوي أو العلاج بالاشعاع أو بعض الأمراض مثل سرطان الدم وأمراض فقر الدم الوراثية أو نقص المناعة الوراثية.

ويهدف المركز إلى تعريف زوار قرية عسير بأهمية التسجيل في المركز من أجل جمع بيانات تطابق حاجة المرضى ليتم التواصل مع المتبرعين حال الحاجة لإنقاذ حياة أي مريض.

من جانبها أوضحت قائدة فريق التسجيل بقرية عسير ماجدة الزهيري أن مشاركة المركز بقرية عسير تأتي للعام الثاني على التوالي بعد أن نجحت تجربة المركز العام المنصرم، حيث سجل المركز مشاركة أكثر من ٧٠٠ شخص ويبحث المركز عن تسجيل رقم قياسي جديد لا سيما وأن المركز يسعى لنشر ثقافة التبرع بالخلايا الجذعية التي تعتبر مشروع إنساني من الدرجة الأولى ويحتاجه الآلاف من المرضى لإنقاذ حياتهم.

وقد سجل المركز خلال أربعة أيام من بدء مهام عمله في قرية عسير 306 متبرعا من كلا الجنسين، وينتظر أن يتم تسجل رقم قياسي هذا العام بعد أن سجل المركز أكثر من 700 متبرع العام الماضي.