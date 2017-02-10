 اللواء الدويسي ( القدوة الطيبة) | فيفاء أون لاين
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

اللواء الدويسي ( القدوة الطيبة)

اللواء الدويسي ( القدوة الطيبة)
بقلم الشيخ : أحمد بن عيسى الفقيهي. عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام بجازان

عرفته من سيرته المحمودة بين الناس سواء من داخل القطاع العسكري او من المواطنين ممن لهم صلة بالمسئولين يثنون عليه ثناء عاطرا رجل مواقف رجل يحب ان يصغي لكل من يشتكي اليه حاجة او شكوى لايشتغل بشيء عمن أمامه يقضي حاجته يرفع سماعة هاتفه على مدراء المراكز يسأل عن شكوى فلان ويوصي بحسن استقباله .
رجل يشارك افراده في شتى المناسبات افراحهم واتراحهم بل يلبي دعوة كل داع يدعوه لحضور مناسبة. متواضع سهل يتابع اعماله العسكرية ومراكزه التابعه له عن كثب وكأنه يعيش بينهم أراه في عدة مناسبات مبتسما متحدثا للصغير والكبير بتواضع جم وحنكة وحكمه
نعم هكذا سمعت عنه وهكذا رأيته فصدقت العين الخبر . فله منا الشكر والتقدير والعرفان لكل ما قدمه ويقدمه وكافة رجال أمننا البواسل لجازان وأهلها.
وأسأل الله لنا وله التوفيق والسداد وان يستعملنا في طاعته وان يوفقنا وإياه لخدمة هذا الوطن الغالي انه سميع مجيب.

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