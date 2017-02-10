اللواء الدويسي ( القدوة الطيبة)

عرفته من سيرته المحمودة بين الناس سواء من داخل القطاع العسكري او من المواطنين ممن لهم صلة بالمسئولين يثنون عليه ثناء عاطرا رجل مواقف رجل يحب ان يصغي لكل من يشتكي اليه حاجة او شكوى لايشتغل بشيء عمن أمامه يقضي حاجته يرفع سماعة هاتفه على مدراء المراكز يسأل عن شكوى فلان ويوصي بحسن استقباله .

رجل يشارك افراده في شتى المناسبات افراحهم واتراحهم بل يلبي دعوة كل داع يدعوه لحضور مناسبة. متواضع سهل يتابع اعماله العسكرية ومراكزه التابعه له عن كثب وكأنه يعيش بينهم أراه في عدة مناسبات مبتسما متحدثا للصغير والكبير بتواضع جم وحنكة وحكمه

نعم هكذا سمعت عنه وهكذا رأيته فصدقت العين الخبر . فله منا الشكر والتقدير والعرفان لكل ما قدمه ويقدمه وكافة رجال أمننا البواسل لجازان وأهلها.

وأسأل الله لنا وله التوفيق والسداد وان يستعملنا في طاعته وان يوفقنا وإياه لخدمة هذا الوطن الغالي انه سميع مجيب.

Share on: whatsapp