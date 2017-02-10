 بلدية الريث تعلن عن إيجار عدد من المشاريع الاستثمارية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

بلدية الريث تعلن عن إيجار عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية الريث تعلن عن إيجار عدد من المشاريع الاستثمارية
الريث - فيفاء أون لاين

تعلن بلدية محافظة الريث بمنطقة جازان عن طرح عدد من المواقع الاستثمارية حسب البيان أدناه , حيث ترغب البلدية بتأجيرها عن طريق المزايدة العامة وأشارت البلدية أن من له الرغبة في الاستثمار التقدم إلى قسم الاستثمار بالبلدية لشراء كراسة الشروط والمواصفات.

وبينت البلدية في إعلانها أسماء المواقع الاستثمارية وقيمة الكراسة لكل مشروع
وأن آخر موعد لقبول العطاءات يوم الأربعاء 1 / 7 / 1438 هـ الساعة 10 صباحا .

كما أن موعد فتح المظاريف سيكون نفس يوم الأربعاء 1 / 7 / 1438 هـ الساعة 11 صباحا وموقع تقديم العطاء ببلدية محافظة صبياء

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