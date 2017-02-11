“وزارة التعليم” ثلاث إجراءات للقطاعين الحكومي والخاص

اتخذت وزارة التعليم 3 إجراءات لمواجهة تسرب عدد كبير من المعلمين، مما انعكس على نقص قادة المدارس، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وتمثلت هذه الإجراءات في قيام وكيل المدرسة بعمل قائدها، أو تكليف قائد مرحلة أخرى من نفس المدارس الأهلية أو تكليف وكيل حكومي للقيام بعمل القائد حتى يتم توفير قائد للمدرسة.

ومن ضمن الإجراءات المعالجة “وفقاً للوطن” كان مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية المكلف محمود القويحص، قد وجه خطابا مؤخرا لمديري مكاتب التعليم وقادة المدارس، أشار خلاله إلى أنه نظرا لتسرب بعض القيادات المدرسية خلال الفترة الحالية “تقاعد، إجازة،.. إلخ”، ولضمان استمرار العمل في المدارس وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: تطبيق ما ورد في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام “الإصدار الثالث”، الذي ينص على أن يقوم وكيل المدرسة للشؤون التعليمية بأعمال قائد المدرسة في حالة غيابه.

ثانيا: في حالة عدم وجود قائد للمدرسة الأهلية، يكلف بقيادتها أحد القيادات من المراحل الأخرى لنفس المدارس.

ثالثا: في حالة عدم إمكانية تكليف أحد القيادات من المراحل الأخرى، يكلف أحد الوكلاء من مكتب التعليم التابعة له المدرسة الأهلية، للقيام بأعمال قائد المدرسة حتى يتم ترشيح بديل له.

وكان عدد المعلمين والمعلمات المتقدمين للتقاعد المبكر هذا العام بلغ 18881 معلما ومعلمة. ‏وأكدت وزارة التعليم في وقت سابق أن عدد المتقاعدين هذا العام لا يختلف كثيرا عن عددهم في الأعوام السابقة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي في تغريدة سابقة على صفحته بموقع “تويتر”، إن عدد المتقدمين للتقاعد هذا العام لا يختلف كثيرا عن عدد المتقدمين للتقاعد في الأعوام السابقة، وأن الوزارة اتخذت كافة الاحتياط لمعالجة تأثير التقاعد على الاحتياج من المعلمين. ‏‫‬‏