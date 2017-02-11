“إفتتاح لجنة “التنمية الإجتماعية النسائية”بأبها”

افتتحت أمس اللجنة التنموية الاجتماعية النسائية بأبها بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية على مسرح الغرفة التجارية الصناعية، بحضور مساعدة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة اللجنة مها الشهري.

وأوضحت مؤسسة ورئيسة لجنة التنمية الاجتماعية بأبها مها الشهري، “للوطن” أن هذه اللجنة تعتبر ثاني لجنة نسائية في المملكة أقيمت في أبها، وتهتم بتنمية الأسرة والأم والفتاة والطفل، وزرعت اللجنة بذورها عام 1433، وتأسست عام 1437 تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط.

وأضافت الشهري أنه تم إنجاز 8 برامج تنموية في مقرها وفوز برنامج (كي أكون) بمنحة من مؤسسة الملك خالد للمشاريع التنموية غير الربحية في القيادة والرشاد والذي نختتم فعالياته.

وأضافت: نسعى لتقديم المساهمات التنموية الرائدة من خلال الفكر الواعي والأعمال الإبداعية المتطورة التي تخدم كافة شرائح المجتمع بكل طبقاته الاجتماعية والعلمية، بأسلوب متفرد بما يتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 بجهود أفراده ومؤسساته.