 “اطلاق” اول “منطاد هوائي” بسماء “المملكة” لمراقبة الحدود | فيفاء أون لاين
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

“اطلاق” اول “منطاد هوائي” بسماء “المملكة” لمراقبة الحدود

“اطلاق” اول “منطاد هوائي” بسماء “المملكة” لمراقبة الحدود
سعود الفيفي - فيفاء اون لاين

أجرى معهد الأمير سلطان للأبحاث والتقنية المتقدمة أمس (الجمعة)، تجربة إطلاق أول منطاد هوائي في المملكة؛ لمساعدة القوات المسلحة على مراقبة الحدود.

وبيّن المدير التنفيذي للمعهد الدكتور سامي الحميدي وفقاً لـ”الجزيرة”، أن المنطاد مزوّد بكاميرات ليلية ونهارية ورادارات تساعد في كشف التحركات المشبوهة على خط الحدود، لافتاً إلى إمكانية الرؤية من خلاله ليلاً ونهاراً بمقدار 360 درجة بواسطة غرفة تحكم وقاعدة عمليات ثابتة.

وأوضح الحميدي أن المنطاد يمكنه التحليق 14 يوماً متواصلة، كما يقاوم سرعة الرياح، مع الارتفاع حتى 2000 قدم.

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