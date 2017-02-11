قبيلة آل عتين تعقد اجتماعها السنوي اﻷول

تم في هذا اليوم بعد صلاة الجمعة الموافق 13/5/1438هـ اجتماع قبيلة آل عتين بالمنطقة الشرقية وقد بدء اللقاء بآيات من الذكر الحكيم تلاها عبدالهادي بن أحمد عتين ، بعد ذلك قدم معالي الشيخ الدكتور محمد بن عمر العتين (عميد الأسرة والقبيلة ) كلمة تطرق فيها لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشعب السعودي وما تقدم من خدمات وخيرات عديدة في التعليم والصحة في شتى مناحي الحياة وقد شكر أبناء القبيلة الذين جاءوا من كل مكان لحضور هذا الاجتماع سائلا الله لهم التوفيق والسداد.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل بكلمة شيخ القبيلة عبدالهادي بن محمد العتين شكر فيها كل الأخوة أبناء القبيلة الذين توافدوا للاجتماع السنوي الاول من كل بقاع المملكة ، في إجتماع يزرع روح الموده بيننا ومن فقرات الإجتماع السنوي الأول: طرح الشيخ عبدالهادي فكرة للمناقشة وهي إختيار ممثلين لكل فخذ ، ويكون اللقاء بهم ربع سنوي لدراسة ما يلي :

جمع بيانات جميع أفراد القبيلة و‏حصر جميع أفراد القبيلة (بالمستوى التعليمي) كذلك ‏حصر ذوي الدخل المحدود تحت بند (حل المشاكل المالية والإجتماعية) والخلافات الاسرية وهذه مضلة مناسبة لحل الخلافات الاسرية وإصلاح ذات البين لأفراد القبيلة لتعزيز الرابطة الاسرية وصلة الرحم بين أفراد القبيلة والحرص‏ والمحافظة على أبناء القبيلة من الانحرافات بشتى وسائلها ، وتم تحديد موعد اللقاء السنوي القادم ومحل إقامته.

ثم قدم الأديب والشاعر الكبير قصيدة نيابة عن كاتبها الأستاذ محمد بن علي ابراهيم العتين أعجب بها الحضور ومن ثم قدم الشاعر يحيى بن علي عتين قصيدة نبطية بهذه المناسبة نالت استحسان الجميع.

وفي نهاية الحفل قدم الشيخ محمد بن حسن عتين هدايا رمزية لعميد الأسرة وشيخها وكذلك لشاعر القبيلة ، كما قدم الأخ الشيخ عبدالله بن علي عتين هدية لعميد الأسرة ولشيخها ثم تناول الجميع الغداء على شرف عميد الأسرة وللحضور الذين توافدوا من خارج المنطقة لحضور هذه المناسبة .

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