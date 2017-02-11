بالصور .. تعاوني فيفاء يقيم ملتقى الجاليات اليمنية

نفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة فيفاء مساء أمس الجمعة الموافق 13 /5 /1438 هـ برنامج ملتقى الجالية اليمنية في ساحة جامح التوحيد بحي المزرعة .

حيث بدأ استقبال الأشقاء اليمنيين من بعد صلاة العصر وتقديم القهوة والتمر والحلويات والشاهي , ثم بدأ البرنامج الثقافي الذي كان من إعداد وتنفيذ عضو المكتب الأستاذ : محمد جابر الفيفي حيث احتوى على كثير من الفقرات الماتعة والمسابقات والجوائز القيمة ثم أقيم بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان أثر التوحيد على القلوب للشيخ حسن بن سالم المالكي وزعت خلالها عدد من الجوائز للحضور . ثم استكمل الملتقى فعالياته في برنامج ترفيهي من إعداد وتنفيذ عضو المكتب الأستاذ محمد احمد الفيفي .

ثم تناول الجميع وجبة العشاء وبعده تم السحب على عدد من الجوائز منها بطاقات شحن كذلك بطاقات شرائية لوجبات الغداء كما تم السحب على الجائزة الكبرى جوال جلكسي وكذلك تم اختيار 10 أشخاص بواسطة أرقام السحب لرحلة عمرة على حساب المكتب .

ثم اختتم البرنامج حوالي الساعة العاشرة ليلا مودعين الجميع بكل بهجة وسرور ومحبة وإخاء .