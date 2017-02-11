د. أبا الخيل يرحب بتنظيم جامعة الإمام لندوة فقه المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي

تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة ندوة بعنوان “فقه المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي” يوم الثلاثاء المقبل 17/5/1438هـ بقاعة معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات بالجامعة.

ونوّه معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بالرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وأكد أن هذه الرعاية تجسد حرص حكومتنا الرشيدة على دعم كافة المظاهر والمناشط الثقافية والتراثية التي تعبر عن رقي وأصالة هذا البلد المعطاء.

وثمن معاليه ثقة وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بتنظيم الجامعة لهذه الندوة ضمن فعاليات المهرجان الوطني في دورته الحادية والثلاثين، والتي تأتي في إطار تعاون الجامعة مع الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى خصوصاً وزارة الحرس الوطني، منوهاً بجهود سموه وما يقدمه من خدمات جليلة لضيوف المهرجان وتسهيل وتيسير كل السبل لإنجاحه.

ورحب معالي الدكتور أبا الخيل بمشاركة الجامعة في الفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ31، منوهاً إلى أن إسهامات الجامعة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ليست مقتصرة على تنظيم هذه الندوة، فالجامعة تشرف بأن تعمل في أي مجال يسند لها لإنجاح المهرجان وفق ما يخدم الدين والوطن ويحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد.

وأكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ختام حديثه أن هناك جهوداً كبيرة تبذل وتعاوناً وثيقاً يقدم من أجل إعداد وإخراج هذه العمل الوطني الكبير، مشيراً إلى أن الفعاليات المعروضة هي ثمار إنجازات كثيرة من أجهزة الدولة وقطاعاتها كلٌ في مجاله، مشيراً إلى أن استمرار نجاح المهرجان السنوي يدل على كفاءة في التعبير وتقدم في الأداء والإنجاز في تلك الأجهزة والقطاعات.

يشار إلى أن الندوة ستقدم من خلال جلستين يشارك فيها عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والمهتمين بالجانب الثقافي والفكري من داخل المملكة وخارجها.