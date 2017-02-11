الرئيسية › أخبار الناس “الفيفي” يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته إلي أخصائي ادارة مستشفيات 4:42 م, 14 جمادى الأول 1438 هـ - 11 فبراير 2017 م فيفاء أون لاين ـ الرياض يتلقى الشاب / فهد يحيى أحمد العبدلي الفيفي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلي أخصائي أدارة مستشفيات في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض . Share on: whatsapp
ما شاء الله
تبارك الله
مبارك عليك هذه الترقية تستاهل كل خير
شاب خلوق ومثابر ومتميز ومن شابه أباه فما ظلم هذا الشبل من ذاك الأسد
تحياتي
ألف مبروك أخ فهد و نسأل الله أن يوفقك ويرفع درجاتك في الدنيا و الآخرة
ماشاء الله الف مبروووك
ومن عالي إلى أعلى
بارك الله فيك وحفظك من كل مكروه