 “الفيفي” يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته إلي أخصائي ادارة مستشفيات | فيفاء أون لاين
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

“الفيفي” يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته إلي أخصائي ادارة مستشفيات

“الفيفي” يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته إلي أخصائي ادارة مستشفيات
فيفاء أون لاين ـ الرياض
يتلقى الشاب / فهد يحيى أحمد العبدلي الفيفي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلي أخصائي أدارة مستشفيات في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض .

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التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    يحي يزيد سلمان الحكمي الفيفي

    ما شاء الله
    تبارك الله
    مبارك عليك هذه الترقية تستاهل كل خير
    شاب خلوق ومثابر ومتميز ومن شابه أباه فما ظلم هذا الشبل من ذاك الأسد
    تحياتي

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  2. ٢
    حسين يحي الفيفب

    ألف مبروك أخ فهد و نسأل الله أن يوفقك ويرفع درجاتك في الدنيا و الآخرة

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  3. ١
    زائر

    ماشاء الله الف مبروووك
    ومن عالي إلى أعلى
    بارك الله فيك وحفظك من كل مكروه

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