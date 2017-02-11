محافظ صبيا يشارك في ملتقى المتحدثين الرسميين بالمنطقة الشرقية

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على ترشيح سعادة محافظ صبيا والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الأستاذ / علي بن موسى زعلة لحضور فعاليات الملتقى الأول للمتحدثين الرسميين بعنوان ” ناطق . . مسؤولية وطن ” والذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية بعد غد الإثنين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نايف بن عبدالعزيز ومشاركة المتحدثين الرسميين بوزارة الداخلية وإمارات المناطق والجهات الحكومية والقطاع الخاص .

ووفقاً للأستاذ / علي زعلة فإن هذا الملتقى يهدف لتبادل الخبرات والتجارب ووضع الأسس المهنية لعمل المتحدث الرسمي وتعزيز العلاقة بينه وبين الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة .

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