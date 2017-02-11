“وزارة التجارة” .. تحدد الحد الأدنى لوزن الخبز

أكدت وزارة التجارة والاستثمار اليوم السبت أنها تتابع عن كثب التزام المخابز الآلية بالحد الأدنى لوزن الخبز المفرود والصامولي الذي يقدر بـ 510 جرامات للريال الواحد، محذرة من إيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: ” نتابع التزام المخابز الآلية بالأوزان المقررة نظامًا للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرامات للريال الواحد”.

وتابعت: ” فرق الرقابة تقوم بجولات ميدانية بكافة المناطق للوقوف على تطبيق المخابز للأنظمة وإيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين”.

يذكر أن صحف محلية قد كشفت اليوم نقلاً عن مصادر باللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية عن وجود توجه نحو رفع الدعم عن جميع أنواع الدقيق خلال الشهور المقبلة، ما أدى بعض المخابز للقيام بتخفيض حجم ووزن الأرغفة.