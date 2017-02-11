شاهد بالفيديو .. إخلاء رُكاب طائرة في مطار جدة إثر حريق نشب فيها

شب حريق محدود في أحد إطارت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من طراز B-777/3 قادمة إلى جدة على الرحلة رقم 2405، فيما تمكنت الأجهزة المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي من السيطرة على الحريق.

وكان الحريق قد اندلع بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة في الساعة ١٢ ظهراً، وأثناء وقوف الطائرة في الموقف المخصص لها؛ أبلغ قائدها عن تصاعد الدخان من عجلات الطائرة، وباشرت فرق الإطفاء والإنقاذ الحالة للسيطرة على الحريق المحدود فور توقف الطائرة على جسر الإركاب المتحرك في مجمع صالات الحج والعمرة.

وتمكنت الفرق المتخصصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي من إخلاء 356 راكبا في زمن قياسي دون إصابات، وتم توجييهم لصالة الوصول لإنهاء إجراءات وصولهم.