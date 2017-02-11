هايكنج السعودية ينفذ أول برنامج رياضي سياحي بجزر فرسان

قام هايكنج السعودية بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بجازان وبعدد خمسة واربعون مشارك من جميع انحاء المملكة يوم أمس الجمعة 13/5 باول رحلاته الى جزرفرسان تضمن البرنامج والمعد والمعلن عنه مسبقاً المبيت وتنفيذ مسار هايكنج القندل بطول 6 كيلو متر وزيارة المعالم السياحية والتراثية والتعرف علي معالم جزء غالي من وطننا الحبيب ونقل ما يتميز به من مواقع سياحية تستحق ان يشد لها الرحال حرص البرنامج على زيارة أعيان الجزيرة ومثقفوها للتعرف على تاريخها وماتزخر به من مواقع سياحية وموروث شعبي موغل في القدم وقد غادر الفريق الجزيرة مشيداً وشاكراً لما لقيه من ترحيب وحفاوة وتكريم من أهالي فرسان الطيبين

وفي تصريح لسعادة المهندس علي القحطاني مؤسس هايكنج السعودية لصحيفة فيفاء اون لاين قال بأن الزيارات ستتكرر وتجدول بشكل مستمر واردف بان فرسان تستحق الزيارة والإستمتاع بكل ما تمتلكة من مميزات

وشكرباسمه واسم كل مشارك عبر صحيفة فيفاء اون لاين مجلس التنمية السياحية بجازان ومحافظة وبلدية وحرس الحدود بفرسان

وقد غادر الفريق جزر فرسان هذا اليوم السبت يحمل معه إنطباعات جميلة وذكريات أجمل عن هذه الجزر الحالمة