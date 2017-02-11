مكتب غرب فيفاء يعلن افتتاح دار عائشة لتحفيظ القرآن الكريم

يعلن مكتب الإشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم بغرب فيفاء عن افتتاح دار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتحفيظ القرآن بحي الثاهرة في الهيجة بحقوفيفاء وسيبدأ التسجيل يوم الأحد ١٤٣٨/٥/١٥ وستبدأ الدراسة بالدار اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٥/٢١

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