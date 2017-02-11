 مكتب غرب فيفاء يعلن افتتاح دار عائشة لتحفيظ القرآن الكريم | فيفاء أون لاين
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

مكتب غرب فيفاء يعلن افتتاح دار عائشة لتحفيظ القرآن الكريم

مكتب غرب فيفاء يعلن افتتاح دار عائشة لتحفيظ القرآن الكريم
فيفاء أون لاين _ سلطان الحربي

يعلن مكتب الإشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم بغرب فيفاء عن افتتاح دار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتحفيظ القرآن بحي الثاهرة في الهيجة بحقوفيفاء وسيبدأ التسجيل يوم الأحد ١٤٣٨/٥/١٥ وستبدأ الدراسة بالدار اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٥/٢١

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