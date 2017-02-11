٤٠٠ طالب وطالبة يجتازون اختبار جمعية تحفيظ فيفاء

تقدم أكثر من ٤٠٠ طالبا وطالبة من الملتحقين بحلقات ودور جمعية تحفيظ القرآن الكريم بفيفاء ، لاختبار المستويات ( الأول ، والثاني ، والثالث ) المقررة ضمن مشروع الارتقاء لحفظ القرآن الكريم .

من جهته عبر رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بفيفاء الشيخ : يحيى بن حسن العمامي عن رغبته في التحاق جميع طلاب الجمعية بمشروع الارتقاء الذي يرسم منهجا واضحا ميسرا لمن يرغب في ختم القرآن الكريم خلال ٤ سنوات من بدايته ؛ كما عبرت الشؤون التعليمية بالجمعية بأنه سيتم عقد لجنة اختبار استثنائية خلال الشهر الجاري وسيتم إشعار المعلمين والمعلمات بموعدها في حينه .

الجدير بالذكر أن مشروع الارتقاء ، هو مشروع قرآني يهدف لتخريج حفاظ خلال ( ٤ سنوات ) من تاريخ التحاق الطلاب فيه ، وقد تم اعتماده من مجلس إدارة الجمعية مع انطلاق الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨ هـ .

كل التوفيق للطلاب المشاركين في المشروع .