 ٤٠٠ طالب وطالبة يجتازون اختبار جمعية تحفيظ فيفاء | فيفاء أون لاين
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

ضمن مستويات مشروع الارتقاء

٤٠٠ طالب وطالبة يجتازون اختبار جمعية تحفيظ فيفاء

٤٠٠ طالب وطالبة يجتازون اختبار جمعية تحفيظ فيفاء
فيفا أون لاين _ سلطان الحربي

تقدم أكثر من ٤٠٠ طالبا وطالبة من الملتحقين بحلقات ودور جمعية تحفيظ القرآن الكريم بفيفاء ، لاختبار المستويات ( الأول ، والثاني ، والثالث ) المقررة ضمن مشروع الارتقاء لحفظ القرآن الكريم  .

من جهته عبر رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بفيفاء الشيخ : يحيى بن حسن العمامي عن رغبته في التحاق جميع طلاب الجمعية بمشروع الارتقاء الذي يرسم منهجا واضحا ميسرا لمن يرغب في ختم القرآن الكريم خلال ٤ سنوات من بدايته ؛ كما عبرت الشؤون التعليمية بالجمعية بأنه سيتم عقد لجنة اختبار استثنائية خلال الشهر الجاري وسيتم إشعار المعلمين والمعلمات بموعدها في حينه .

الجدير بالذكر أن مشروع الارتقاء ، هو مشروع قرآني يهدف لتخريج حفاظ خلال ( ٤ سنوات ) من تاريخ التحاق الطلاب فيه ، وقد تم اعتماده من مجلس إدارة الجمعية مع انطلاق الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨ هـ .

كل التوفيق للطلاب المشاركين في المشروع .

 

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