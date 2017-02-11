بالزي الشعبي الفيفي الأبياتي يشارك بهايكنج القندل

العم يحي حسين الابياتي الفيفي سبعيني يحمل بداخله روح الشباب وعنفوانه محبوب من الجميع وأسع الثقافة لا تفارق الإبتسامة محياه رياضي من الدرجة الإولي إنضم لهايكنج السعودية بداية من هايكنج فيفاء اليوم الوطني وما زأل الي اليوم يشارك في كل فعاليات الهايكنج وأخرها هذا اليوم السبت 14/5 حيث شارك هايكنج السعودية هايكنج القندل بجزر فرسان بمسافة 6 كيلو متر يحرص دائماً على المشاركة بالزي الشعبي الفيفي الأصيل .. وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية

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