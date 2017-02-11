 بالزي الشعبي الفيفي الأبياتي يشارك بهايكنج القندل | فيفاء أون لاين
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

بالزي الشعبي الفيفي الأبياتي يشارك بهايكنج القندل

بالزي الشعبي الفيفي الأبياتي يشارك بهايكنج القندل
فيفاء اون لاين - علي العبدلي

العم يحي حسين الابياتي الفيفي سبعيني يحمل بداخله روح الشباب وعنفوانه محبوب من الجميع وأسع الثقافة لا تفارق الإبتسامة محياه رياضي من الدرجة الإولي إنضم لهايكنج السعودية بداية من هايكنج فيفاء اليوم الوطني وما زأل الي اليوم يشارك في كل فعاليات الهايكنج وأخرها هذا اليوم السبت 14/5 حيث شارك هايكنج السعودية هايكنج القندل بجزر فرسان بمسافة 6 كيلو متر يحرص دائماً على المشاركة بالزي الشعبي الفيفي الأصيل .. وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    عبدالله يحيى مبسط

    ماشاءالله عليك أبا محمد يحفظك ربي ويقويك شكرا لك من الأعماق مشاركة الشباب هذه النشاطات الجميلة

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