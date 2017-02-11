إنطلاق التصفيات النهائية للمسابقة المحلية ( 1438) هـ بمحافظة الطائف 

انطلقت التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره على مستوى منطقة مكة المكرمة بمقر جمعية فرقان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف .

شارك فيها ثمانية عشر جمعية على مستوى منطقة مكة المكرمة وهي كالتالي :

جمعية بيان بالعرضية

جمعية وادي لية

جمعية وقار بحداد بني مالك

جمعية نتدبره بالليث

جمعية اقرأ بالخرمة

جمعية ثريبان

جمعية سمو بالقنفذة

جمعية نور بالكامل وقرى بني سليم

جمعية فرقان بالطائف

جمعية ورتل برابغ

جمعية الجموم

جمعية بصائر بالمظيلف

جمعية خيركم بجدة

جمعية ميسان

جمعية مكة المكرمة

جمعية ترتيل بخليص

جمعية حافظ بوادي حلي

وتتكون المسابقة من خمسة فروع على النحو التالي :

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كله

الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد

الفرع الثالث : حفظ 20 جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد

الفرع الرابع : حفظ 10 أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد

الفرع الخامس : حفظ 5 أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد

وتتكون لجنة التحكيم للمسابقة من ستة محكمين وهم كل من :

فضيلة الشيخ بهجت بن يحيى العمودي

فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد ولي عبدالله

فضيلة الشيخ صلاح بن إدريس فلاته

فضيلة الشيخ الدكتور أنور بن عمر هوساوي

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي

فضيلة الشيخ أسعد بن محمد الزجاجي .