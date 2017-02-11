“المبيض” يتوج الفائزين في المبارزة تحت 20و15سنة

توج عضو الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة للأسلحة الثلاثة (الشيش والسيف والمبارزة) تحت 20و15 سنة، التي أقيمت على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، بحضور أمين عام الاتحاد الدكتور حازم عابد، وشهدت البطولة مشاركة 144 لاعبا من 10 أندية، حيث حقق جواد الداوود(الهدى) المركز الأول في منافسات سلاح المبارزة تحت 20 سنة، وحل حسن لصمخ( النور) ثانيا، ووليد المولد(عكاظ) ثالثا، وسلطان العميري(الجزيرة) في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش، حصل على البنعلي(الجزيرة) على المركز الأول، وحل زميله خليفة العميري ثانيا، ومتعب الرشيد( مدارس الرياض) ثالثا، ومحسن الشطي(النور) في المركز الثالث مكرر.

فيما سيطر لاعبو الوطني على المراكز الثلاث الاولى حيث حصل عادل المطيري على المركز الأول في منافسات السيف، وحل سعد البقمي ثانيا وعبدالعزيز الزهراني ثالثا وجاءعبدالرحمن الزهراني ( النهضة) في المركز الثالث مكرر.

ونال عمر العكاس(النهضة) المركز الأول في منافسات سلاح المبارزة تحت 15 سنة، وحل حسين الطويل( الهدى) ثانيا، وزياد الغفيلي (مدارس الرياض) ثالثا، وعبدالكريم الحليفي (عكاظ) في المركز الثالث مكرر.

وحقق فيصل الجهني(مدارس الرياض) المركز الأول في منافسات سلاح الشيش، وحل على تلاقف( النور ) ثانيا، ومشعل الرشيد(مدارس الرياض) ثالثا، وفيصل الغفيلي في المركز الثالث مكرر.

في حين سيطر لاعبو الهدى على المراكز الثلاثة الأولى حيث حصل علي البحراني على المركز الاول في سلاح السيف، وحل عبدالله العيواني ثانيا وحسين أقمار ثالثا وراشد المطيري(الوطني) في المركز الثالث مكرر.