تعزية المحامي/حسن بن يحيى علي مخزم دغريري

الرائد والقائد عبدالله بن شيبان العامري أحد القيادات الفاعلة في ميدان الحد الجنوبي همة وشجاعة وإقداما وتضحية إضافة على ما يتمتع به من ركائز القيادة المهمة بحكم الخبرة الطويلة والمعرفة الأصيلة بالحد الجنوبي وقد استُهْدِفَ مراتٍ ومرات حتى أن قريته ( شعب الذيب ) أصبحت هدفا ومرمى للأعداء الخونة وتعرضت لمقذوفات لا تعد ولا تحصى بسبب وجود هذا القائد الفذ المحنك فيها . وقد غدر به الأعداء ونال الشهادة فهنئيا له ولأسرته ولدولته ولقبيلته ذلك الشرف الرفيع وإلى الجميع هذه التعزية (وإنا لله وإنا إليه راجعون ).

العامري شهيد الواجب

هذا الشهيد وهذه آثاره

العامري جميلة أخباره

نال الشهادة والمكانة والعلى

وغدا مثالا للبطولة داره

خاض المعارك واثقا من نفسه

كم دَوَّخَتْ أعداءَ ه أفكارُه

إن البطولة والشجاعة والندى

والمجد والخلق الرفيع شعاره

كم حاولَ الأعداءُ في ايذائِه

وتعددتْ في شِعْبِهِ أخطارُه

كم وجَّهُوا حِمَمَ القذائفِ نحوَه

واسْتُهْدِفَتْ أبناؤُه ودياره

شهد العدا للعامري شجاعة

وزميله والأقربون وجاره

يا لعامري وأنت أفضل قائدٍ

يحمي العرين إذا غَفَتْ أنصاره

لله درك للمعارك والحمى

والشامخات تشدها أوتاره

هذا العزاء إلى المليك أصوغه

وولي عهد يصطفيه مداره

ولي العزاء وللأقارب كلهم

فبموته قد أظلمت أنواره

يارب قد نال الشهادة ظافرا

شهد القروبُ وهذه أسراره

هذي رسائله تترجم قوله

طلب الشهادة فارتقى مشواره

يا رب في الفردوس في عليائها

يأتيه من طيب الجنان ثماره