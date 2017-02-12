شرطة جازان تضبط 61 مخالفا وكميات من القات والعرق ومركبة مطلوبة

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظتي الريث وبيش وقوة أمن الطرق من اﻹطاحة بعدد من المخالفين وكشف حيل مبتكرة لمهربين ومروجين عثر بحوزتهم على كميات من القات المحظور والعرق المسكر كما ضبطت مركبة مطلوبة وذلك في ثلاث عمليات منفصلة.

حيث نفذ مركز شرطة محافظة الريث في العملية اﻷولى حملة أمنية شملت كافة المواقع المشبوهة والجبلية الوعرة واﻷودية ضبطت خلالها 61 مخالفا من الجنسية اﻹفريقية و121 حزمة من القات المحظور باﻹضافة لضبط مركبة مطلوبة لشرطة منطقة عسير وأخرى ناقله لعدد من المخالفين.

وفي العملية الثانية تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة بيش من ضبط ثلاثة عشر جركلا سعة 25 لتر مليئة بمادة العرق المسكر مخبأة بين أشجار ومحاصيل الموز.

اما العملية الثالثة فقد كشف فيها رجال اﻷمن بقوة امن الطرق بنقطة الضبط اﻷمني شمال محافظة بيش حيلة ماكرة وأسلوب إجرامي حديث قام به وافد أسيوي لتهريب 248 حزمة من القات المحظور بإخفائها داخل صناديق للمواد الغذائية بالمركبة التي يستقلها من نوع دينا ولكن حيلته لم تنطلي على رجال اﻷمن وتمكنوا بفضل الله تعالى من كشفها.

وقد تم إحالة جميع اﻷشخاص والمضبوطات لجهات الاختصاص.

وفي سياق متصل فقد أعرب عدد من المواطنين بالمنطقة عن إرتياحهم لما يقدمه رجال اﻷمن في تعقب المخالفين ومن يشكلون خطرا على المجتمع وضبطهم مشيدين بما شاهدوه من إنتشار لرجال اﻷمن بكافة المواقع وبالجهود الميدانية الدائمة التي تعزز اﻷمن بكافة المواقع متمنين لهم التوفيق.